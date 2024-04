LIVE – Lumezzane-Padova | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladi, match valido per la trentacinquesima giornata di. Nel girone A allo stadio Tullio Salieri in campo i lombardi, che vogliono difendere il loro nono posto che vale i playoff, e gli euganei che ormai hanno ottenuto quel che cercavano, vale a dire il secondo posto, una volta diventato impossibile competere col Mantova per la promozione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 7 aprile. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 18.30 SportFace.

Diretta/ Novara Lumezzane (risultato finale 1-1): gol di Poledri per il pareggio! (Serie C, 30 marzo 2024) - Novara Lumezzane 1-1: il risultato finale certifica la divisione della posta in palio al termine della diretta della partita di Serie C per il girone A allo stadio Silvio Piola. Nel primo tempo erano ...ilsussidiario

Novara – Lumezzane 1-1: diretta LIVE e risultato finale - La partita Novara - Lumezzane di sabato 30 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34ma giornata del girone A di Serie C ...calciomagazine

Novara-Lumezzane, out Di Munno: le probabili formazioni - Siamo ormai prossimi al rush finale di stagione, Novara e Lumezzane si giocano tre punti pesanti per i rispettivi obiettivi, oggi alle 16:15 sul manto del Silvio Piola. Da un lato, quello ...tuttoc