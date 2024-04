LIVE Italia-Scozia 2-4 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | doppio punto britannico nel quinto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31: Due stone scozzesi adopo 4 tiri del sesto end 11.23: Si sta giocando sulli altissimi e l’errore ci sta. Negli ultimi due end ha sbagliato Hardy ma purtroppo hanno sbagliato anche prima Mosaner e poi Retornaz e Mouat non si fa pregare. Piazza la seconda stone scozzese ae regala il primoalla sua squadra: 2-4. Se si vuole conquistare il podio contro queste corazzate, però, gli errori non sono ammessi… 11.21: Retornaz restituisce l’errore che aveva commesso in precedenza Hardy, non trova la bocciata della unica stone scozzese nella casa e Mouat ne approfitta per piazzare la seconda stone scozzese aquando mancano due tiri alla fine dell’end 11.18: Mosaner si è ripreso ...