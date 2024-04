LIVE Italia-Scozia 1-1 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | gli azzurri pareggiano nel secondo end

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.39: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del terzo end 10.35: Con due stone scozzesi nella casa Retornaz sceglie la precisione e piazza la stone al centro della casa prendendosi il punto. Si poteva anche tentare la doppia bocciata per annullare l’end ma il rischio di errore c’era. 1-1 10.31: Ispiratissimo Mosaner che piazza la tripla bocciata e lascia una sola stone scozzese a punto con una stone azzurra nella casa quando mancano gli ultimi 4 tiri 10.28. Sempre una stone scozzese a punto (ma ce ne sono altre due nella casa) dopo 8 tiri delend 10.25: Stone scozzese a punto dopo 4 tiri delend 10.21: Mouat si toglie da una situazione molto complicata con 5 stone azzurre nella casa e con la precisione piazza la sua ultima stone a punto al centro. La ...

