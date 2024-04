LIVE – Formula 1 | GP Giappone | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) La1 è pronta a disputare il quinto round della stagione 2024, il Gran Premio del. Il Circus torna a correre ancora una volta sull’asfalto di Suzuka, che ospita lanipponica con continuità dal 1987. C’è grande attesa per la, spostata da ottobre a marzo per tentare di sfuggire – per lo meno in parte – le forti piogge che si abbattono sulla zona nel periodo autunnale. La prima fila è blindata dal team Red Bull, con Norris e poi Sainz a seguire. La Ferrari viene da una storica doppietta in Australia, ma sperare in tale risultato, oggi, è difficile. La squadra di Milton Keynes è infatti agguerrita e vuole rifarsi dopo il ritiro di Verstappen a Melbourne. Non si deve però perdere di vista la McLaren, che su questo tracciato ha dimostrato fino ad ora molta confidenza. Il semaforo scatter alle 07:00 ...