LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | podio per Sainz | 4° Leclerc La Ferrari non poteva fare di più

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA ORARIO DIFFERITA GARA SU TV8 OGGI IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GARA IN CINA 9.15 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.14 Nella classifica costruttori comanda la Red Bull con 141 punti, seguita dallaa 120 e dalla McLaren a 69. Quarta la Mercedes con soli 34 punti, uno in più dell’Aston Martin. 1. Red Bull 1412.120 3. McLaren 69 4. Mercedes 34 5. Aston Martin 33 6. RB 7 7. Haas 4 9.11 La nuova classifica piloti: 1. Max Verstappen (Red Bull) 77 2. Sergio Perez (Red Bull) 643. Charles) 594. Carlos) 55 5. Lando Norris (McLaren) 37 6. Oscar Piastri (McLaren) 32 7. Fernando ...