LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | lunga interruzione dopo l’incidente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.09 La partenza di Sainz è stata discreta. Lo spagnolo ha provato ad infilare Norris all’interno alla prima curva, ma l’inglese ha chiuso la porta. Per ... (oasport)

F1 GP Giappone: segui la gara in diretta - Si corre in Giapppone la quarta prova del mondiale di Formula 1. Max Verstappen, dopo il passo falso in Australia, sembra voler tornare a fare la voce grossa e conquista la pole, la quarta i altrettan ...informazione

Gp Giappone 2024 – Cronaca LIVE - NB. clicca F5 per refreshare ed essere sempre aggiornato 6:55. Fernando Alonso dovrebbe scattare con gomma soft nuova. Una variabile ...formulacritica

Gran Premio del Giappone su Sky: gli orari - Nonostante gli orari non proprio ideali per i fan italiani della Formula 1, Sky Sport proporrà la sua classica programmazione sul canale 207 per il weekend di gara in Giappone. Le qualifiche e la gara ...msn