LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | lunga interruzione dopo l’incidente | c’è l’orario per la ripresa

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.26 Per Alonso è venuto dunque meno il vantaggio di aver montato le gomme soft in partenza. Vedremo ora cosa deciderà di fare lo spagnolo dell’Aston Martin. 7.24 Le macchine incidentate sono state rimosse dalla pista. 7.21 UFFICIALE: la gara riprenderà alle 7.32. 7.20 Un altro momento deltra Albon e Ricciardo. Another look back at the incident that has us under red flags here from the start in Suzuka #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/H88GGjBOV5 — Formula 1 (@F1) April 7,7.18 Ricapitoliamo la classifica al momento dell’: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – – 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.481 – – 3 Lando NORRIS McLaren+2.897 – –4 Carlos SAINZ Ferrari+6.320 – – 5 Fernando ALONSO Aston Martin+8.585 – – 6 Oscar PIASTRI ...