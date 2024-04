LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | Leclerc e Sainz in corsa per il podio | c’è Norris di mezzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42° giro/53 Sargeant finisce nella ghiaia, bandiera gialla. 42° giro/53 Verstappen è stato inattaccabile questo fine settimana. Prima la pole, poi una gara amministrata in scioltezza. Ora ha ben 9?6 di vantaggio su Perez e 16?3 su. 41° giro/53 Attenzione però chesi è portato a 1?5 da. 41° giro/53è nettamente più veloce di. Il ferrarista si porta a 2?7 dal pilota della McLaren. 40° giro/53 Anche Hamilton si ferma ancora e monta gomme medie. 39° giro/53ha gomme più fresche di 10 tornate rispetto a. 39° giro/53ora è il più veloce in pista. Al momento il punto di bonus ...