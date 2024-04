LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | Leclerc al comando | fase caotica con i pit-stop

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23° giro/53 Perez infila Norris all’interno e si prende la terza posizione. Ora andrà facilmente a chiudere i 2?5 che lo separano da. 22° giro/53 A questo punto è probabile che Verstappen, Norris, Perez, Sainz e Alonso vadano su due soste, mentre, Russell e Hamilton proveranno a farne una sola. 21° giro/53 Chi è stato più avvantaggiato dalla strategia è Norris, che si è portato addirittura davanti a Perez. 21° giro/53 Sainz, con gomme medie, passa anche Russell e risale in quinta posizione. 21° giro/53 Facilissimo sorpasso di Verstappen, che affiancasul rettilineo e lo passa all’esterno. 20° giro/53 Verstappen si porta ad un secondo da. L’olandese ed il monegasco potrebbero anche avere strategie differenti. 19° ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.26 Per Alonso è venuto dunque meno il vantaggio di aver montato le gomme soft in partenza. Vedremo ora cosa deciderà di fare lo spagnolo dell’Aston ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/53 Per ora Verstappen non scappa, Perez resta a 8 decimi, dunque in zona DRS 5° giro/53 Sainz è molto vicino a Norris, solo 7 decimi tra i due. 4° ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18° giro/53 La classifica aggiornata. Leclerc e Hamilton devono ancora fermarsi per il cambio gomme: 1 Charles Leclerc Ferrari LEADER 1 2 Max VERSTAPPEN Red ... (oasport)

Formula 1, gli orari delle repliche del GP Giappone a Suzuka - La Formula 1 in Giappone per la quarta gara della stagione 2024 ... Con Skysport.it, attraverso la cronaca LIVE giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai ...sport.sky

F1 GP Giappone: segui la gara in diretta - SUZUKA (Giappone) - Benvenuti al quarto GP del Mondiale di F1 2024. Il Giappone è pronto a far riaccendere i motori delle monoposto sul tracciato di Suzuka dopo la pausa pasquale. Dalle 7 infatti Max ...autosprint.corrieredellosport

F1: seconda partenza regolare in Giappone, Verstappen in testa - (ANSA) - ROMA, 07 APR - Via regolare nella seconda partenza del Gp del Giappone, causata dall'incidente al primo giro tra Alex Albon (Williams) ...sport.tiscali