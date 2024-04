LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | gran gara di Leclerc | può salire sul podio con una strategia diversa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31° giro/53chiede via radio quanti dei piloti davanti dovranno ancora fermarsi. Gli viene risposto: “Tutti“. 30° giro/53 Attenzione, perchépotrebbe anche provare a giocarsi il secondo posto con Perez. Verstappen, chiaramente, non va neanche considerato. 29° giro/53, invece, a questo punto non si fermerà più. Dunque il monegasco, così come Russell e Hamilton, ha unacon una sola sosta, a differenza di Verstappen, Perez, Sainz, Alonso, Norris e Piastri. 29° giro/53 Verstappen, Perez e Sainz dovranno obbligatoriamente fermarsi ancora, perché sinora hanno utilizzato solo gomme medie. Alonso e Piastri, in teoria, potrebbero arrivare al traguardo, ma hanno già effettuato più di 15 tornate con le mescole ...