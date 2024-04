LIVE F1 | GP Giappone 2024 in DIRETTA | bene la Ferrari sul passo | Sainz e Leclerc provano l’overcut

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18° giro/53 La classifica aggiornata.e Hamilton devono ancora fermarsi per il cambio gomme: 1 CharlesLEADER 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.156 2 3 George RUSSELL Mercedes+5.306 2 4 Lando NORRIS McLaren+6.479 1 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+7.215 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+8.279 17 Carlos+11.353 2 8 Fernando ALONSO Aston Martin+15.656 2 9 Oscar PIASTRI McLaren+17.881 2 10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+26.906 1 11 Logan SARGEANT Williams+28.067 2 12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+28.068 1 13 Yuki TSUNODA RB+29.201 2 14 Lance STROLL Aston Martin+30.196 2 15 Esteban OCON Alpine+32.411 1 16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+32.896 2 17 Pierre GASLY Alpine+61.399 2 18 Guanyu ZHOU Kick Sauber– 17° ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.26 Per Alonso è venuto dunque meno il vantaggio di aver montato le gomme soft in partenza. Vedremo ora cosa deciderà di fare lo spagnolo dell’Aston ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/53 Per ora Verstappen non scappa, Perez resta a 8 decimi, dunque in zona DRS 5° giro/53 Sainz è molto vicino a Norris, solo 7 decimi tra i due. 4° ... (oasport)

Formula 1, gli orari delle repliche del GP Giappone a Suzuka - La Formula 1 in Giappone per la quarta gara della stagione 2024 ... Con Skysport.it, attraverso la cronaca LIVE giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai ...sport.sky

F1 Gp Giappone, bandiera rossa dopo…" - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara valevole per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 ...informazione

F1 | Red Flag in GP Giappone – Cronaca in diretta la gara a Suzuka – LIVE - Segui con noi, LIVE, la cronaca in diretta della gara di F1 nella domenica in Giappone. Dopo la doppietta Ferrari, Sainz può far bis a Suzukaf1ingenerale