LIVE Darderi-Tiafoe 2-6 | 5-4 | ATP Houston 2024 in DIRETTA | l’americano serve per rimanere nel secondo set

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Termina larga la risposta di dritto disu una buona prima in slice. 0-30 Altro errore con il dritto per, che spedisce in corridoio il colpo in avanzamento. 0-15va fuori giri con il dritto dal centro, con la palla che termina lunga di diversi metri In questo setha vinto il 73% dei punti con la prima, entrata il 71% delle volte, ed il 44% con la seconda. Lo statunitense ha messo a segno 1 ace ed 1 doppio fallo. 5-4 Gioco: servizio vincente per l’azzurro. 40-15 Pregevole risposta di, che lascia andare il braccio e pizzica la riga. 40-0 Ace, il sesto del match per l’azzurro. 30-0 Kick ad uscire e dritto lungolinea vincente. 15-0 Servizio ad uscire, dritto in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Si ferma poco sotto il nastro la risposta di dritto del l’americano . 40-40 Termina in rete la contro-smorzata di Tiafoe, che si è lasciato ingolosire ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-40 Ritmo altissimo in uno degli scambi più lunghi della partita. L’azzurro ha spinto benissimo con il rovescio lungolinea, provocando l’errore di ... (oasport)

Houston, Darderi sfida Tiafoe per la finale - Continua l'ascesa di Luciano Darderi che a Houston giocherà la sua seconda semifinale ATP in carriera. Al River Oaks Country Club di Houston, teatro dello U.S. Men's Clay Court Championship, ATP 250 ...sport.tiscali

Berrettini-Navone diretta: segui la semifinale dell'Atp Marrakech LIVE - Berrettini, in semifinale a Marrakech, ha intanto ricevuto una delle quattro wild card per il main draw del Masters 1000 di Montecarlo. Sarà in campo per la quarta volta nel Principato, dove l'anno ...corrieredellosport

Tennis: Darderi batte Giron in 2 set, in semifinale a Houston - L'azzurro si è imposto 6-0, 6-4 e adesso sfiderà Frances Tiafoe HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Luciano Darderi approda alle semifinali dello 'U.S. Men's Clay Court Championship', Atp 250 sulla te ...informazione