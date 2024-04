LIVE Conegliano-Novara | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | comincia la partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Sarà anche una sfida tra Markova in forma spaziale da opposta, con 47 punti nelle ultime due partite e Haak, che nella doppia sfida con Roma ha raccolto la bellezza di 44 punti. 20.22 Occhio però alle zanzare che partono indubbiamente sfavorite sulla carta, ma hanno dimostrato proprio nel derby contro Chieri la loro capacità di non mollare e di rimanere con le unghie e con i denti attaccati alla serie. 20.18 I precedenti recenti arridono alla squadra di coach Santarelli, che ha beneficiato anche di qualche giorno di riposo in più grazie al 2-0 contro Roma, mentre nel frattempo le ragazze di coach Bernardi si dovevano sudare la qualificazione alle Semifinali in gara-3 contro Chieri. 20.14 Va in scena una semifinale che avevamo già visto lo scorso anno: in quel caso le venete si imposero 3-0 in casa e 3-1 ...