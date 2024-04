LIVE Conegliano-Novara 1-0 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | 5-1 | l’Imoco parte forte anche nel secondo

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Strettissimo il diagonale offensivo di Bosetti. 5-2 Bosetti risolve con un tocco preciso e furbo uno scambio lungo. 5-1 Mani outdi Lubian. 4-1 Lubian con una grande diagonale. 3-1 Sbaglia stavolta alla battuta Haak. 3-0 Aceeeee Haakkkkkkkkk! 2-0 Mani out di Plummer. 1-0 Haak cominciain questo set. 25-19 PRIMO SET! Difesa fantastica della Imoco e chiude alla grande Plummer: le venete si portano in vantaggio. 24-19 Ancora Plummer con la schiacciata: siamo a cinque set point. 23-18 Sbaglia al servizio Lubian. 23-17 Plummer fantastica con il lungolinea. 22-17 Stavolta sbaglia Bosetti al servizio. 21-17 Ancora Bosetti! Incisiva al servizio: ace! 21-16 Elevazione stupenda e grande attacco di Bosetti. 21-15 Attacco ...

