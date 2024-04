LIVE – Conegliano-Novara 0-0 12-6 | gara-1 semifinale Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Latestualedi-1 delladeiScudetto della Serie A1di. La formazione di Daniele Santarelli, dopo aver superato ai quarti la sorprendente Roma, torna sul campo di casa per conquistare un altro successo e rimanere imbattute in stagione, così da iniziare nel migliore dei modi anche questa serie. Le pantere, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie. D’altro canto, la formazione di Lorenzo Bernardi non parte di certo battuta e va a caccia del colpaccio nella difficilissima trasferta nella tana delle pantere. Le azzurre, che ai quarti di finale hanno battuto Chieri a-3, si ...