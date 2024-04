?Litiga con lo zio davanti alla famiglia e lo accoltella alla gola | inutili i soccorsi Davide Conforto muore a 50 anni | arrestato il nipote

(Di domenica 7 aprile 2024) Dramma familiare in Valtellina. Nel corso di una lite, all'interno di un'abitazione di Poggiridenti (Sondrio), un giovane ha afferrato un coltello e ha ucciso lo zio,,...

Hanno abusato di una ragazza di 25 anni e le hanno causato lesioni permanenti. Per questo i carabinieri hanno arrestato due uomini di origine sudamericane di 47 e 29 anni con l’accusa di stupro di ... (ilgiornaleditalia)

Genova – In un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica e acceso il dibattito sulla sicurezza e la violenza di genere, due uomini sudamericani di 47 e 29 anni sono stati arrestati con l’accusa di ... (thesocialpost)

Amici, le pagelle: Cuccarini perde l’aureola (voto 7), Bravi difende l’autotune «creativo»(voto 5) - Poi, la stoccata micidiale: «Anna, come mai adesso sei così fissata con l’intonazione Non sei tu quella Professoressa che ha portato al Serale un cantante (Ayle, ndr) pur definendolo “stonato come ...corriere

Padre e figlio Litigano per un elettrodomestico, arriva la polizia - La polizia interviene a Valle Miano per una lite familiare tra un giovane tunisino e suo padre. Il giovane afferma di essere stato minacciato dopo un tentativo di recuperare un elettrodomestico.ilrestodelcarlino

Il giallo di Pordenone. «Io sono all’ergastolo, ma Teresa e Trifone non li ho ammazzati» - PORDENONE - «Vi chiedo aiuto. Ogni mattina mi sveglio e spero sempre che una guardia penitenziaria mi dica “si sono sbagliati, puoi uscire”...». Giosuè Ruotolo, ...ilgazzettino