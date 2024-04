Liste d’attesa infinite e altre carenze | “La politica salvi il San Pio”

(Di domenica 7 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano«L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita eccellenze nell’ambito della medicina, della tecnologia e dell’umanità nella cura del paziente. Eppure qualcosa nel nosocomio della città di Valentino sembra non funzionare alla perfezione». È il parere dell’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia e del Patronato INAC, sulla stregua della nota inviata alla stampa dalla consigliera comunale di Castellaneta Marika Fumarola. «Siamo lontani dal mondo dellae da dinamiche di partito ma sulla pacifica lotta a difesa dell’ospedale San Pio di Castellaneta, siamo sulla stessa lunghezza d’onda della consigliera Fumarola” ha riferito il direttore di Cia Due Mari Vito Rubino. Del resto la Cia, con il suo patronato Inac a tutela di tutti i diritti del cittadino, ha sempre battagliato in prima linea affinché fosse riconosciuto il ...

Miglioramento organizzativo, aumento dei volumi di attività e analisi dell’appropriatezza prescrittiva sono le mosse delle Scotte per migliorare i tempi di attesa per visite , Esami e interventi ... (lanazione)

Caporaletti oltre tredici milioni di euro per ridurre le liste d’attesa e recuperare visite e interventi arretrati, ma anche l’introduzione dell’overbooking per tutte le agende dei primi ... (ilrestodelcarlino)

Crisi sanità, Cognetti: “Medici in fuga, basta interventi spot: abbiamo meno posti letto della Romania” - «La grave crisi della Sanità nasce da lontano, almeno da 10 se non 15 anni fa, dove c’è stato un progressivo definanziamento e impoverimento della nostra struttura sanitaria, mentre gli altri paesi d’ ...ilriformista

Tsunami Sanità: Liste d’attesa, farmaci, gap tra Nord e Sud, è l’assistenza dei diversi - Spendiamo meno degli altri Paesi europei pro capite abbiamo livelli di prestazioni troppo diseguali tra regioni ...ilriformista

Liste d’attesa, via al piano dell’Ast: riorganizzati personale ed esami. Fissate le priorità per Fermo - FERMO Poco più di 13 milioni di euro per recuperare il pozzo senza fondo delle Liste d’attesa. Sono quelli annunciati due giorni fa dalla Regione Marche che, stima l’assessore ...corriereadriatico