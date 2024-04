L’Iran minaccia Israele dal «bunker delle vendette»

Israele perché ritira le truppe da Gaza Dalle pressioni Usa al rischio di un conflitto con l'Iran - Una mossa che vuol essere astuta, sia politicamente che militarmente. Il ritiro della 98a Divisione dalla zona di Khan Yunis nella parte meridionale di Gaza, stando a fonti ...ilmessaggero

Mo: Halevi, ’Idf può gestire qualsiasi minaccia Iran' - Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi ha dichiarato che le sue forze armate sono in grado di gestire qualsiasi minaccia Iraniana. “Possiamo agire con forza c ...lanuovasardegna

Guerra, ultime notizie. «Il piano di Trump per la fine della guerra: Kiev ceda terreno a Russia». Israele: «Possiamo gestire Iran» - Centomila persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi, le dimissioni del premier Netanyahu e le elezioni anticipate. Il leader dell’opposizione Lapid parte per gl ...ilsole24ore