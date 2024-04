L’inchiesta sui favori a Torino | quel nulla osta alla clinica per sei casse di champagne a Gallo padre e figlio

(Di domenica 7 aprile 2024) Così un centro fisioterapico a Leini ottiene dall’Asl un via ai lavori in tempi record grazie ai buoni uffici del capocordata Pd: favore al manager Fantini ora accusato di collusioni con la ’ ndrangheta

Come in ogni classica inchiesta di corruzione anche questa che arriva da Bari e ha portato a 10 misure e alle dimissioni dell’assessora regionale di Anita Maurodinoia, porta in dote un libro mastro ... (ilfattoquotidiano)

Le nuove frontiere della tecnologia, a cominciare dall’uso dell’intelligenza artificiale, sono state esplorate dall’organizzazione che è accusata di aver frodato 600 milioni di euro (in buona parte ... (ilfattoquotidiano)

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Che padri saranno i ragazzi della Gen Z, attuali ventenni ? Ce lo siamo chiesti in occasione di Obiettivo 5, l’evento che il Corriere della sera e ... (iodonna)

Avellino, inchiesta sindaco Gianluca Festa: stop ai riscontri sui cellulari, le parti vogliono presenziare - Sospesi, per effetto domino, tutti gli accertamenti irripetibili sui cellulari e altri dispositivi elettronici, sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativi ai sei indagati nel filone appalti.ilmattino

Cosa sta succedendo nel PD Lo scandalo dei voti comprati, dopo Bari, travolge il partito anche a Torino - "Se non mi trovi 50 voti ti tolgo il saluto", avrebbe detto al telefono Salvatore Gallo, figura politica locale di rilievo, per far eleggere i suoi candidati alle amministrative del 2021. Il M5s chied ...laprovinciadivarese

Pd e Tg1: non si ferma la polemica sul caso inchiesta Bari e lo scontro finisce in vigilanza Rai - ROMA - Non si spegne la polemica scoppiata ieri quando il Pd aveva denunciato la poca imparzialutà del Tg1 nel servizio di ieri alle 20 sulla questione delle inchieste a Bri che vedono coinvolti espon ...primapress