Ligue 1 | Donnarumma infuriato | è successo in Psg-Clermont

(Di domenica 7 aprile 2024) Succede di tutto in Psg-furioso al termine della gara con il quarto uomo. Stagione fin qui molto positiva per il Paris Saint Germain: la squadra di Luis Enrique, infatti, sta dominando il campionato francese trovandosi al primo posto in classifica, a +13 dal Brest secondo con una giornata in meno, si trova ai quarti di finale di Champions League nei quali affronteranno il Barcellona, dopo aver eliminato la Real Sociedad agli ottavi, e deve giocare la finale di Coupe de France in programma sabato 25 maggio contro il Lione. Ieri, nella partita contro il, ultimo in classifica con 21 punti, il Paris Saint Germain non è riuscito ad andare oltrel’1-1. Molto turnover da parte dei parigini nel match valido per la ventottesima giornata di1, visto che mercoledì affronteranno il Barcellona per ...