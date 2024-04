Ligue 1 2023 2024 | vincono Brest e Monaco Nizza fermato dal Reims

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Non sono mancate le emozioni nelle sei partite giocate oggi per la ventottesima giornata della. A rubare la scena è senza dubbio il, che rimane al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Psg grazie al rocambolesco successo per 4-3 contro il Metz. Una partita che ha vissuto di momenti molto diversi tra loro: prima il vantaggio ospite con Traore, poi i padroni di casa sembrano poter controllare la situazione grazie ai gol di Chardonnet, Doumbia e Mounie prima dell’intervallo. Addirittura in avvio di secondo tempo iltrova il 4-1 con Satriano, ma nel finale il Metz torna sotto grazie alla doppietta di Mikautadze e prova fino all’ultimo secondo a strappare un pari che però non arriva. Arriva invece una situazione di classifica sempre più disperata al penultimo ...