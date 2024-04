L’ex allenatore di Wimbledon Joe Kinnear è morto all’età di 77 anni

«E' tutto merito di Jannik e di quello che è riuscito a fare in questa giovane età. E’ un ragazzo che ha fatto sempre quello che c'era da fare, non si è mai tirato indietro. Ha bruciato un po' le ... (gazzettadelsud)

Cesare Prandelli , ex allenatore della Fiorentina, non è un tecnico di vecchia scuola, non fa catenaccio: alza un cancello . E non nel metaforico linguaggio del calcio, ma nella realtà più delicata di ... (firenzepost)

Winter: «Io allenatore in serie A Il mio modo di giocare è perfetto per il campionato italiano» - A margine del Padel Best Expo di Montecarlo, ha parlato l’ex giocatore della Lazio Winter il quale si è soffermato su un suo possibile ritorno in serie A ma questa volta come allenatore PAROLE – Mi ...lazionews24

Possanzini, l'ex vice di De Zerbi, porta il Mantova in B - Sei anni al fianco dell'allenatore del Brighton, Possanzini regala la promozione ai biancorossi C'è la firma di Davide Possanzini sulla promozione del Mantova in Serie B. L'allenatore, per anni al fia ...gianlucadimarzio

Monza - Napoli, un tecnico (che piace ai brianzoli) in Tribuna all'U-Power Stadium - In occasione del match odierno dei biancorossi contro il Napoli, è stato avvistato, in Tribuna Ovest dell'U-Power Stadium, l'ex ...monza-news