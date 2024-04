L’estate ad aprile | spiagge affollate e termometro fino a 28° Ma mercoledì cambia tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Firenze, 72024 –d’sembra avere le ore contate, visto chele cose dovrebberore. Ma per adesso le temperature in Toscana restano alte. Per lunedì 8 le previsioni del Centro funzionale della Regione Toscana prevede temperature minime in aumento sui rilievi, stazionarie altrove. Massime stazionarie o in locale leggero aumento con punte di 26-28 gradi possibili nell'interno. Martedì 9 massime in lieve calo ma comunque di tre o quattro gradi sopra alla media del periodo. Dovrebbe cominciare are il tempo: il cielo sarà inizialmente velato, in seguito prevalentemente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sul nord-ovest in serata; possibili isolati piovaschi anche altrove. Ma per il Lamma questa tendenza è da confermare. ...