Leoni contro il Follonica Gavorrano Calderini ordina | Concentrazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Una pretendente al salto di categoria ospite questo pomeriggio allo stadio Stefano Lotti. È la formazione del, ovvero una delle grandi del raggruppamento in virtù di un rendimento costante e di un itinerario sempre da zone alte della classifica nel girone E dei dilettanti nazionali. Stefano(nella foto), tecnico dei, ha indicato al termine della rifinitura del sabato la strada da seguire ad opera del gruppo per affrontare il forte collettivo dei minerari: "Servirannoe determinazione - ha spiegato - per cercare di non subire e per essere bravi a pungere nei momenti giusti della gara. Ilè finalista di Coppa Italia di serie D ed è in lotta per il salto in C: sarebbero sufficienti questi dati per ...