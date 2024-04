Leone rampante ha fatto la storia del motociclismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione del libro "della scuderia e motorclub" di Gianni Montali, che vnedìsera ha gremito la biblioteca La Fornace di Moie. Imprenditori come Andrea Pieralisi, Enrico, Loccioni Bruno Garbini hanno elogiato l’iniziativa, rappresentanti della politica come Goffredo Brandoni, assessore al bilancio della Regione Marche, Tiziano Consoli sindaco di Maiolati Spontini e Samuele Animali vicesindaco di Jesi sono intervenuti con aneddoti e testimonianze, i due comini hanno patrocinato l’evento. Presenti anche Cinzia Nicolini presidente Ancri, Floriano Paialunga presiederete del club Ferrari di Montemarciano e molti sindaci ed ex-sindaci della Vallesina. Il patron della serata Gianni Montali ha ringraziato coloro che hanno contribuito alla realizzazione del libro e ha raccontato i ...