Lecce | “L’improvvisazione al pianoforte” stamattina Camerata musicale salentina

(Di domenica 7 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Domenica 7 aprile alle ore 11 al Teatro Paisiello dial” sarà protagonista in occasione del concerto di Rosario Mastroserio, organizzato dallanell’ambito della rassegna dei Concerti con Aperitivo. Un appuntamento da non perdere, nel quale il pianista foggiano elaborerà “temi musicali” di Gershwin, Ellington e Piazzolla. Proprio di quest’ultimo, Rosario Mastroserio è ritenuto un indiscusso ed attento conoscitore. Infatti, nell’ultimo ventennio il pianista ha eseguito i brani del compositore italo-argentino in tutto il mondo. La sua scelta interpretativa offre allo spettatore una chiave di lettura articolata ed intrisa di immaginazione tale da suscitare un ...