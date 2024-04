Leader M5s? Nemmeno per idea! Ma oggi la prima pagina con cui Travaglio si tradisce | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Allora, vi ricordate la reazione di Marco, lo scorso mercoledì, in studio da Lilli Gruber a Otto e Mezzo? Ecco, per chi più che legittimamente non la ricordasse, la riassumiamo in breve. Ospite in studio c'era Italo Bocchino, il quale si rivolgeva al direttore del Fatto Quotidiano affermando: "Tu sei anche unpolitico, sei ilpolitico dei 5 Stelle e bisogna dirlo, la linea la dai tu ai 5 stelle". Apriti cielo,si inalberava, rispondeva puntuto, rigettava l'accusa, "ma neanche per!", dunque elencava una serie di circostanze che lo affrancherebbero dal. Insomma, il direttore non la aveva presa bene, affatto. E poi però si arriva a, a domenica 7 aprile. E anche qui è necessaria una premessa. Ieri sera in tv, su Nove, ...