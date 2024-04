Le verginelle a cinque stelle

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Mentre il Pd tracolla, colpito da un virus autoimmune, la votopoli che da Bari si sta espandendo in mezza Italia, a mostrarci come il potere è stato l'unico legante a sinistra nell'era post Prodi, il Movimento 5fa lo sciacallo. E cerca di rifarsi una verginità che non ha. Di ridarsi un tono di etica e moralità a spese di Elly Schlein e del suo terremotato partitaccio. Come se qualcuno potesse credere al vecchio adagio di Beppe Grillo, al Vaffa, alle lezioncine sui risparmi e sulla buona fede. All'uno vale uno e tutta quella fila di balle che ci sono state propinate per dieci anni. Sulle macerie del campo progressista è in corso solo una lotta di potere. L'ennesima. Probabilmente l'ultima. Quella per la leadership dell'opposizione o, meglio si farebbe a dire, per la rifondazione da zero dell'opposizione dopo le Europee. Giuseppi prova a uscire ...