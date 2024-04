Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 7 aprile

(Di domenica 7 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Plutone, il sensualissimo, promette una grande passione; Venere e Mercurio propiziano nuovi incontri, innamoramenti, storie importanti. Se c'è qualcosa da concludere, cancellare, dimenticare – Marte chiude senza traumi anche rapporti durati anni. Colazionele sull'erba, la margherita è il fiore di Venere, simboleggia il candore e l'innocenza, ma vuol dire anche “ci penserò” … Luna nuova è vicina, la nuova vita è già qui. Toro Luna nel segno dei Pesci si aggiunge in maniera armonica a Marte, Nettuno, Saturno – tutto un mondo davanti ai vostri occhi di ...

