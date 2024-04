Le pagliacciate che ridicolizzano le lotte femministe

(Di domenica 7 aprile 2024) Dovrebbero essere per prime le donne, e ancor di più le, e comunque tutte le persone che hanno a cuore i diritti di genere, a ribellarsi contro certe tragicomiche buffonate

Capitano Ultimo si candida alle Europee e scopre il volto dopo 31 anni: "È atto d'amore" - Il sindaco di Messina e il suo show politico al Quirino. Attacca tutti e prende in giro politici di ieri e di oggi. E presenta i 18 simboli in lista per le ...lastampa

BLOCCO STUDENTESCO TRENTO * UNITN: « FEMMINILE SOVRAESTESO BASTA pagliacciate IN ATENEO - Blocco Studentesco Trento: “Femminile sovraesteso Basta pagliacciate in Unitn”. Diversi i manifesti dal Blocco Studentesco nelle facoltà dell’Università degli Studi di Trento contro l’utilizzo nelle ...agenziagiornalisticaopinione

Il Quartiere:: "Besta, indietro non si torna" - Sinistra unita chiede stop al progetto scuole Besta, minaccia Prefettura e dimissioni presidente quartiere. Locascio difende progetto e critica protesta come "pagliacciata". Polemiche sul calendario d ...ilrestodelcarlino