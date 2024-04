Le pagelle Pyyhtia spreca il vantaggio L’attacco è ’spuntato’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) IANNARILLI 8.5: è grazie a lui se la squadra riesce a portare a casa un punto prezioso. BOLOCA 5.5: per la prima volta parte titolare. Da rivedere (dal 1’st DALLE MURA 6.5) CAPUANO 5.5: Commette stranamente due-tre errori gravi per i quali si sarebbe potuto pagare un conto salato LUCCHESI 6: torna dopo la squalifica e fa il suo dovere CASASOLA 6: uno dei pochi giocatori di gamba nel caldo pomeriggio del "Liberati". LUPERINI 5: prestazione non all’altezza delle potenzialità dell’esperto centrocampista FATICANTI 5: schierato titolare si impegna senza costrutto (9’ st DISTEFANO 6)5: Sua la palla-gol clamorosamente fallita nel primo tempo (22’ st RAIMONDO 5) CARBONI 5.5: in sofferenza PEREIRO 5.5: giornata non al top per l’uruguaiano (22’ st DE BOER 5.5) FAVILLI 5: viene preferito a Raimondo ma la sua prestazione è impalpabile (9’ st AMATUCCI 5.5) ...