Le donne e la mummia Lord Byron affascinato dalle bellezze monzesi e dai resti di Estorre

(Di domenica 7 aprile 2024) Quando mise piede a Monza e in Brianza, due cose colpirono la sua immaginazione. La bellezza delle. E una. Coerente con quello che in fondo era ed è sempre stato George Gordon Noel, VI barone, meglio noto come. Poeta e avventuriero romantico, burrascoso, ribelle e libertino, proprio come i suoi eroi. Il nobile letterato britannico passò alla storia anche per il suo Grand Tour, il lungo viaggio in Europa che nel XIII secolo veniva spesso intrapreso dagli aristocratici. Ed è proprio nel corso del suo soggiorno in Lombardia chesi trovò a frequentare a lungo a Milano (e la Brianza). Nell’ottobre del 1816a Milano entrò in contatto con Silvio Pellico e Vincenzo Monti e conobbe lo ...