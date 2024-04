Le dieci mostre che non potete perdervi ad aprile secondo noi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) SALERNO C’è un futuro presidente della Repubblica che prende tra le mani il fratello appena trucidato, l’allora governatore della Sicilia Piersanti Mattarella, ma anche scatti erotici e uno sguardo in cui sembra racchiuso il degrado delle periferie di un mondo che Letizia Battaglia ci ha restituito in immagini selezionate ed esposte nella prima mostra diffusa (aperta fino al 19 maggio) dedicata alla fotografa palermitana. Questa esposizione, sopraggiunta a due anni dalla scomparsa e curata da Paolo Falcone per l’associazione Tempi Moderni, ha accolto oltre cento opere nel cuore longobardo di Salerno. “Letizia Battaglia. Una vita. Come un cazzotto, come una carezza” è il titolo della mostra che ci porta lungo gli arresti di mafia, i morti ammazzati, ma anche gli occhi dei bambini, soggetti privilegiati della fotografa che iniziò a scattare a quasi 40 anni, segnando una svolta di genere ...