(Di domenica 7 aprile 2024) Un momento drammatico, forse il peggiore dall'inizio della guerra, per l': la Russia infatti è vicina ad acquisire il controllo dell'intero Donbass. Ma non è tutto. Secondo Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence di Kiev, ci potrebbe essere un'altrarussa inalla fine di maggio. Lo sostiene in un'intervista alla televisione tedesca Ard. "Ci aspettiamo che le azioni offensive russe si intensifichino nella tarda primavera e all'inizio dell'estate - ha spiegato -. Soprattutto nella zona del Donbass". "Si spingeranno un po' più vicino a Chaziv Yar. Si muoveranno verso la città di Pokrovsk, nella direzione strategica di Pokrovsk." La citta' si trova a circa 70 chilometri a nord-ovest di Donetsk, nell'orientale. Attualmente, ha fatto sapere il capo degli 007 ucraini, Kiev ha urgentemente ...