LBA | Reyer Venezia - Virtus Bologna | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 7 aprile 2024) L’Umana, dopo la vittoria di Napoli, torna al Taliercio per affrontare nel big match di giornata laSegafredo, che viene dal k.o. interno contro Pistoia in campionato e il derby in Eurolega contro Milano.Le due squadre si sono già affrontate in 95...