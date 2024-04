L’avversario Calzona recupera Kvara e Ngonge

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) NAPOLI La visita di De Laurentiis di giovedì, parlando direttamente alla squadra a fine allenamento, ed il lungo avvicinamento di Francesco, sono finalizzati a trasmettere il messaggio che la stagione non è finita. Il tecnicotskhelia ee l’unico indisponibile per la trasferta di Monza dovrebbe essere Lindstrom che accusa problemi di lombalgia. Il georgiano prenderà posto a sinistra nel solito tridente con Osimhen e Politano mentre a centrocampo risalgono le quotazioni di Zielinski nel ballottaggio con Traoré nel terzetto con Lobotka ed Anguissa. In difesa Mario Rui in ballottaggio con Olivera nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo.