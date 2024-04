L' asfalto e le riparazioni con beffa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Bologna, 7 aprile 2024 – Leggo molte lamentele sullo stato di strade e marciapiedi di Bologna con i quali sono assolutamente d'accordo. Le segnalazioni arrivano da ogni parte della città e della provincia. Segnaliamo anche la pessima qualità dei lavori eseguiti, per esempio via Vermena, asfaltata pochi mesi fa, afflitta da buche e tombini molto sotto il livello stradale. Consiglierei a sindaco e assessori di girare in bicicletta per rendersi conto della situazione. Se lo fanno seduti in automobile si rischia di non poter valutare correttamente come stanno le cose. Fulvio Borghi Risponde Beppe Boni Primo problema che assilla i bolognesi e non solo visto che le segnalazioni e lamentele arrivano anche da altre città emiliane: la scarsa e spesso pessima manutenzione di molte strade e di tanti marciapiedi. A farne le spese sono spesso i ciclisti, i motociclisti e coloro che girano in ...