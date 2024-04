L’Arsenal è disposto a pagare 95 milioni di sterline per il 21enne prodigio della Liga quest’estate

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 aprile 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:è interessato a ingaggiare il centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga. Un rapportoDefensa Central afferma chetiene d’occhio ilcentrocampista francese da tempo e crede che con loro potrebbe avere successo in Premier League. Il rapporto afferma inoltre che110di euro (95di) per lui. Camavinga è molto apprezzato in tutta Europa, ma non è stato un titolare regolare per il Real Madrid a causaqualità eprofonditàsua rosa. Tuttavia, il francese ha bisogno di giocare regolarmente in questa fase ...