(Di domenica 7 aprile 2024) Al termine della preghiera mariana,ha invitato a negoziare e siglare lain particolare nella martoriata Ucraina, in Palestina e in Israele: “Non venga meno la nostra preghiera per la. Unagiusta e duratura, lo spirito dele sostengaperlai gesti che rendono possibili i”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una Pasqua senza tregua e senza pace, sia in Ucraina che in Medio Oriente, con le armi a far da sfondo a chiacchiere e minacce senza alcuno sbocco. La guerra non poteva non essere al centro del ... (secoloditalia)

Tra le guerre sanguinosamente in atto da Kiev a Gaza, e quelle dimenticate – dall’Africa alla Siria – il pensiero del Papa , all’Urbi et Orbi di Pasqua, va anche ai Migranti e ai poveri: «Il Risorto ... (secoloditalia)

L’appello di papa Francesco per la pace: “Il Signore illumini quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire i negoziati” - L'appello di papa Francesco per la pace: "Il Signore illumini quanti lavorano per diminuire la tensione e favorire i negoziati" ...ilfattoquotidiano

papa: 'Fermarsi per trattare'. La speranza di una 'pace giusta e duratura' - "Favorire gesti che rendono possibili i negoziati". Dopo la recita del Regina Caeli Francesco si rivolge ai dirigenti chiedendo di "diminuire la tensione". Il pensiero è per la guerra in Medio Oriente ...asianews

Pace per Ucraina e Gaza. papa Francesco chiede “gesti che rendano possibili i negoziati” (S.C.) - Davanti all’incombenete minaccia di escalation che rischiano di portarci a una terza guerra mondiale, servono “gesti che rendano possibili i negoziati”. Ne è convinto papa Francesco che dopo la preghi ...farodiroma