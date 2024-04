L’Ancona ha un solo risultato A Pontedera tre punti obbligatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Meno quattro giornate alla fine della stagione regolare,non può più fallire la sua missione per la salvezza diretta e scende in campo oggi al Mannucci dicon ilobiettivo possibile, cioè la vittoria. Quei treche non è riuscita a raccogliere nella gara d’esordio di mister Boscaglia in biancorosso, cioè sabato della scorsa settimana contro la Spal, e che le mancano dalla partita contro la Fermana dello scorso 5 marzo,li deve conquistare oggi sul sintetico toscano, senza se e senza ma. L’avversario è in zona playoff a quota 47, ben 12 più dei dorici, la giovane squadra di mister Canzi ha proprio l’obiettivo di allungare la stagione e ia disposizione non le danno ancora la certezza aritmetica di partecipare alla ...