Lampedusa piange la scomparsa di Antoine Michel | musicista dal cuore multiculturale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) Il mondo della musica e l’isola disono in lutto per ladel nototunisino-francese, il cui legame con l’isola siciliana è stato profondo e ricco di significati. Il suo brano più famoso, Sharabià, aveva conquistato il pubblico diventando l’apertura delle dieci edizioni del festival ‘O Scià, organizzato da Claudio Baglioni a, isola cheaveva scelto come sua casa, attratto dai legami familiari e dalla magica atmosfera del luogo. Nato in Tunisia in tempi di colonialismo francese,trascorse l’adolescenza nel sud della Francia, dove iniziò il suo percorso musicale. La decisione di trasferirsi afu influenzata non solo da ragioni affettive ma anche ...