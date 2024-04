L’Allianz parte male Scandicci vince 3-0

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024)Vero Volley Milano inizia col piede sbagliato la semifinale dei playoff scudetto di serie A1 femminile. Al Palazzo Wanny di Firenze, le ragazze del Consorzio sono state nettamente sconfitte in gara-1 e ora non potranno più sbagliare se vorranno continuare a sognare il tricolore. Per il primo episodio di una serie sulla carta molto equilibrata, coach Marco Gaspari ha recuperato Alessia Orro ma le padrone di casa si sono aggiudicate un bel primo set, caratterizzato anche da qualche errore di troppo di Paola Egonu. Nel secondo parziale, le ospiti hanno reagito portandosi in vantaggio ma sul più bello si sono spente, crollando in ricezione, tanto che Myriam Sylla (positiva però in attacco) è stata addirittura sostituita con il secondo libero, Pusic, nelle vesti di schiacciatrice anomala in seconda linea. Vista la serata non troppo brillante di Egonu, Orro si ...