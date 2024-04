L’Albinoleffe passa in vantaggio Ma a far festa è la Pro Vercelli

(Di domenica 7 aprile 2024) Termina la serie positiva delche dopo 8 gare utili perde sul campo della Proche con questa vittoria entra in piena zona playoff, mentre la Celeste dovrà ancora sudare per la salvezza.aveva trovato un illusoriodopo soli 18’ quando Rodio deviava nella propria porta un tiro di Longo finito sul palo. Ildurava fino al 38’ quando Iotti colpisce di testa, Marietta salva di piede sulla linea ma per il direttore di gara la palla è già entrata e convalida il gol: 1-1. Nella ripresa la Protrova il 2-1 con una incornata di Mustacchio al 19’ e il terzo gol al 28’ grazie ad un’incursione di Maggio. Una sconfitta un pò troppo ampia ma alla lunga la sconfitta ci può anche stare, ma sostanzialmente...

