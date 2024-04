L’addio di Cinisello ad Andrea Bagari | Vogliamo sapere cos’è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) "Un modo per sentirlo vicino è quello di continuare a ricordarlo. Quando muore un amico, è dura. Ma potete rendergli onore con la vostra vita, riuscire ad affrontare le sfide quotidiane per lui. Onorarlo con la fiducia che nasce da quella Pasqua che abbiamo appena celebrato". Con queste parole il prete ha ricordato al funerale, il 45enne che proprio durante le feste è morto in un incidente stradale al confine tra Cusano Milanino e Paderno Dugnano. Ieri pomeriggio, nella chiesa di San Pio X, l’ultimo saluto tra familiari e amici. "Mi piace ricordarlo quando ridevamo come pazzi. Stiamo raccogliendo le sue foto. Ho dieci anni di scatti insieme con lui – racconta un amico –. Era sempre con il cappello e, infatti, lo porta anche nella foto preferita di sua madre" Tanti, sul sagrato, si chiedono ancora cosa sia...