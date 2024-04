"L’accoglienza non è solo negli alberghi ma in un complesso di strutture ricettive" - Il presidente regionale di Assohotel respinge le accuse di Confedilizia, sottolineando la varietà dell'accoglienza turistica in Toscana e la necessità di regolamentazioni equilibrate per garantire sta ...lanazione

Il paradosso del ramadan a Pioltello - Altre lettere sulla vicenda della scuola che ha voluto dei giorni di ferie per il digiuno islamico. Il dibattito continua ...tempi

In arrivo 200 migranti salvati dalla nave di Emergency - La Life Support arriverà mercoledì mattina alla banchina Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna. Tutti i migranti resteranno in Emilia-Romagna: tra loro, 8 minori non accompagnati ...rainews