L’Accademia vince il derby con la Volare | le giallorosse si impongono facilmente al PalaParente

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRitorno alla vittoriaVolley che ieri pomeriggio aldi Benevento ha superato lacon il punteggio di 3-0 (25-16, 25-14, 25-17) nella ventunesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Nelcittadino, ledimostrano tutta la loro superiorità fin dalle primissime battute di gara, giocando con grande attenzione e determinazione. Solo nella fase centrale del secondo setriesce ad avere un piccolo sussulto e a portarsi avanti di tre lunghezze nel punteggio (13-10), ma per le ragazze di Feleppa è l’unica fiammata di una partita a tinteche ha vistoamministrare il gioco fino alla vittoria finale. Per le padrone di casa ottima la prova di Diago ...

Tempo di lettura: 2 minutiNuova sconfitta per l’ Accademia Volley che ieri pomeriggio è stata superata in trasferta dalla Greenergy Castellaneta (TA) con il punteggio di 3-1 (25-20, 16-25, 25-14, ... (anteprima24)

