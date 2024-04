“La vita dell’arte“ | dialogo polifonico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Nelle sale di Villa Venino si è aperta la mostra internazionale “LaV“. Durerà fino a sabato 20 aprile l’esposizione di 24 artisti, italiani, greci, russi e cinesi, curata da Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang (nella foto con l’assessore alla cultura Roberto Valsecchi). "È per noi un viaggio prezioso. Una mostra che vuole presentare attraverso opere di ieri e di oggi, i segniattraverso un. La ““ ha sempre voluto presentare ai visitatori opere capaci di riflettere sul tema della figura, dell’interno e dello spazio", spiegano Gregolin e Wang. "Quest’anno il viaggio all’interno delle formeha privilegiato molto il tema della figura declinato in modi molto diversi in rapporto al tempo: ...