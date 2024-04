La Virtus torna a difendere e mette ko Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – La solidità della difesa dellarende senza storia una partita che alla vigilia era ricca di insidie per il momento particolare che stavano vivendo i bianconeri. Dubbi che sono stati spazzati via rindo a quel concetto di base che aveva reso straordinaria la stagione della Segafredo fino a gennaio e che può essere sintetizzato così:re in difficoltà l’attacco avversario significa avere la vita più facile quando si ha la palla in mano. Un paradigma all’apparenza semplice ma al quale nell’ultimo periodo la formazione allenata da Luca Banchi sembrava non credere più e bisogna dare atto al coach grossetano di essere riuscito ad entrare nella testa dei giocatori dopo la batosta di venerdì a Milano e di averli convinti che senza difesa non si va da nessuna parte. Oltre ad essere il ...