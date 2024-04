La tigre di carta si è incartata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Volevano fare il campo largo, si è ristretto e l'unica cosa che si è allargata è la questione morale. Le inchieste sul voto di scambio a sinistra, in Puglia e in Piemonte, non sono questioni locali, perché l'impatto è devastante: a Bari è apparso chiaro che non si può essere alleati con il Conte Dracula, mentre a Torino sta tirando le cuoia un vecchio apparato della sinistra che faceva lavoretti di scambismo elettorale. È anche il crollo dello “storytelling” che il progressismo editoriale (e giudiziario, non a caso stampa e magistratura vanno in tandem) ha messo in piedi dal 2018. Vediamone la trama. I bersagli dei gazzettieri negli ultimi cinque anni sono stati tre: Matteo Renzi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale di Mario Sechi