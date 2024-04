La Rapina del Secolo come finisce il film | finale e spiegazione della storia vera

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladel, trama eLadelè unargentino del 2020 diretto da Ariel Winograd, noto anche“El robo del siglo”. Ladi unache portò un incasso dai 15 ai 19 milioni di dollari custoditi in 147 cassette di sicurezza. Il 13 gennaio 2006 un gruppo di ladri capitanati da Luis Vitette si introducono nel Banco Rio di Acassuso per compiere una. Riusciranno a farla franca scappando con il malloppo? La sceneggiatura, oltre al produttore Alex Zito, è sta scritta da uno dei responsabiliFernando Araujo, interpretato qui dall’attore Diego Peretti. ...

